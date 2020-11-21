مستقبل التكنولوجيا المالية والاقتصاد... أبو ظبي تطلق مهرجان "فينتك 2020"

ويجمع " فينتك أبوظبي" في دورته هذا العام أكثر من 7500 مشارك ومؤثر من قطاع التكنولوجيا المالية إلى جانب 150 متحدثا من أهم رواد الفكر وصناع السياسات وكبرى المؤسسات المالية والتكنولوجية والمختصين الأكاديميين والمبتكرين لمناقشة تحول المشهد التنظيمي لقطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات والمنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

​ويبحث المهرجان مستقبل التكنولوجيا المالية من خلال جلسات النقاش وورش العمل والحوارات المنضوية تحت مظلته والتي تضم أبرز الخبراء في مجال التكنولوجيا المالية لمناقشة 10 مواضيع رئيسية تتمثل في "الخدمات المصرفية المفتوحة والتنظيم والحوكمة والمدفوعات والاستثمار والاتصالات التسويقية وإدارة علاقات العملاء والتكنولوجيا التحويلية والاستدامة والأمن السيبراني والنظم البيئية للأعمال والخدمات المصرفية الرقمية"، بحسب الوكالة.

وأوضحت الوكالة أنه منذ انطلاقه في العام 2017 ساهم " فينتك أبوظبي" في تقديم مبادرات رائدة تدعم نمو الشركات الناشئة والخدمات المالية، وأصبح المنصة الرئيسية المختصة في التكنولوجيا المالية والتي تعكس مكانة أبوظبي والدولة كشريك ومنصة للابتكار والأبحاث وتطوير المواهب والتعاون في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.