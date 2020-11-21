الملك سلمان: نتائج قمة مجموعة العشرين ستعيد الاطمئنان والأمل للشعوب

وأضاف الملك سلمان في كلمته بافتتاح قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين، اليوم السبت: "اليوم نعمل معا مرة أخرى لمواجهة أزمة عالمية أكثر عمقا عصفت بالإنسان والاقتصاد".

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"أثق أن الجهود الدولية المشتركة خلال قمة الرياض ستؤدي إلى نتائج مهمة وحاسمة، وإقرار سياسات اقتصادية واجتماعية من شأنها إعادة الطمأنينة والأمل للشعوب".

وتابع:

وتعقد القمة في وقت يواجه فيه العالم وباء فيروس كورونا، وقد قادت المجموعة جهودا دولية أفضت إلى التزامات بأكثر من 21 مليار دولار، لدعم إنتاج اللقاحات والدواء وتوزيعها وإتاحتها، كما قامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي لمواجهة تحديات الجائحة.

وتولت السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، رئاسة مجموعة العشرين، حيث عقدت قمة استثنائية في مارس 2021، هي القمة الاستثنائية الأولى التي عقدتها المجموعة، نظرا لجائحة كورونا.