لطفل لم يتجاوز السادسة.. انجاز طبي هو الأول من نوعه في سوريا

وفي بيان نشرته وزارة الصحة عبر صفحة مكتبها الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت: "أجرى فريق طبي يرأسه طبيب أخصائي في الجراحة العصبية، استئصال نصف كرة مخية لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات يعاني من تبعات ما يسمى التهاب دماغ راسموسن".

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وأضافت "النتيجة بعد العمل الجراحي أن الطفل تخلص من نوبات الصرع التي لم تكن تتركه على مدار الساعة وهو قادر الآن على المشي والكلام".

وأوضحت الوزارة خطوات العمل التي كانت عبارة عن قطع كل الإكليل المشع عبر القرون الصدغية والقفوية والجدارية وقطع الجسم الثفني كاملاً من داخل البطين الجانبي واستئصال كل البنى الصدغية الأنسية وفصل الفص القفوي والجبهي واستئصال القشر الموافق لفص الجزيرة بصورة تامة مع الحفاظ على النوى القاعدية سليمة من أي أذى.

يذكر وأن، التهاب دماغ راسموسن عبارة عن التهاب مناعي ذاتي يصيب نصف كرة مخية واحد ويؤدي بالمريض إلى الصرع المعند وتراجع الملكات العقلية إضافة إلى الشلل الشقي المقابل واضطرابات في النطق واللغة في حال حدوثه في نصف الكرة المسيطر، ونمط الصرع المرافق من النمط المعند على كل التشكيلات الدوائية المضادة للصرع والمتاحة كي يصل الطفل في النهاية إلى ما يسمى "Epilepsia partialis continua" وفيها يحدث حركات تشنجية متكررة في نصف الجسم لا تتوقف، عندها فقط وفي هذه الحالات النادرة يستطب إلغاء عمل نصف المخ.