الجيش اليمني يحقق تقدما ميدانيا في معارك مع "أنصار الله" في الجوف

وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الجيش اليمني نفذ هجومًا من عدة محاور على مواقع لجماعة أنصار الله شرق مدينة الحَزم مركز محافظة الجَوف، حقق خلاله تقدمات باتجاه معسكر اللبنات الاستراتيجي التابع للمنطقة العسكرية السادسة، عقب مواجهات أوقعت قتلى وجرحى من الطرفين".

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وأكد المصدر أن معسكر اللبنات الذي يقع بين مديريتي خبْ والشّعْف والحَزم، أصبح تحت مرمى الجيش اليمني، خاصة بعد السيطرة في وقت سابق على مواقع باتجاهه وكسر هجمات لجماعة "أنصار الله" على مواقع للجيش لاستعادة السيطرة عليها".

وتكمن أهمية معسكر اللبنات في كونه بوابة مدينة الحَزم التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في الأول من آذار/مارس الماضي، وتضم المجمع الحكومي للمحافظة ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني.

واستعادت القوات الحكومية سيطرتها على معسكر اللبنات في 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد سقوطه بقبضة الجماعة أواخر آذار/مارس الماضي، عقب احكام سيطرتها على مدينة الحَزم.

في السياق، أشار المصدر إلى تمكن الجيش اليمني مدعوما بمقاتلين قبليين وغطاء جوي من التحالف العربي من السيطرة على مواقع تطل على مفرق الجوف الاستراتيجي على خط صنعاء – مأرِب، ما يجعل مفترق الطرق الهام تحت نيران القوات الحكومية.

يأتي تقدم القوات الحكومية في محافظتي الجوف ومأرِب شمالي البلاد، غداة تمكن جماعة "أنصار الله" من السيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي أحد أكبر معسكرات الجيش اليمني في محافظة مأرِب، عقب قتال عنيف استمر نحو أسبوعين في مناطق محاذية له، أوقع عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.