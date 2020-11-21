شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يترقب افتتاح قمة مجموعة العشرين بخطاب ملكى بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الأوساط العالمية افتتاح قمة مجموعة العشرين بخطاب الملك سلمان بعد قليل، ويُنتظر أن تبدأ النقاشات في تمام الرابعة عصرا 4:00 مساء بتوقيت السعودية يتبعها مباشرة فعالية مصاحبة تركز على الاستعداد والجاهزية للأوبئة. وفق سبق.

وتستضيف المملكة العربية السعودية اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة اجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد بالرياض بشكل افتراضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد-19).

وجددت المملكة الترحيب باستضافة أعمال القمة التي تعدّ أهم منتدى اقتصادي دولي يُعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتشكّل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية.

وتبحث القمة ـ تعتبر الحدث الأبرز والأهم على صعيد السياسة والاقتصاد العالمى ـ القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات المرتبطة بوباء كورونا، بهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد وازدهاره.