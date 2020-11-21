شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار السعودى يؤكد أن قمة الـ20 تعمل على النهوض بالاقتصاد العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن مجموعة العشرين تستمد قوتها من القدرات الفردية للدول الأعضاء, كاشفًا عن جهود المجموعة تجاه إيجاد حلول للنهوض باقتصاديات العالم، لافتاً الانتباه إلى أن (G20) تقوم بجهود وأعمال كبيرة بهدف أن ترشد العالم وتريه شكل التعامل مع المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم ضمن برنامج قمة قادة مجموعة العشرين الذي يواصل أعماله في العاصمة الرياض، ويتناول جملة من العناوين والموضوعات ذات العلاقة بأعمال القمة، إذ سلط الضوء على محور "التعاون لتوفير الضمانات للمستثمرين العالميين"، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبيّن أن مجموعة العشرين تبحث آليات مناسبة وناجعة لإنقاذ العالم من جائحة كورونا اقتصادياً واجتماعياً، مشدداً على أن سلامة الشعوب أمر مهم ورئيس للمجموعة، لاسيما أن الجائحة خلّفت آثاراً سلبية على الإنسانية، وتسببت في تباطؤٍ اقتصادي غير معهود على مستوى العالم، مشيراً إلى جهود دول المجموعة خلال الأزمة العالمية، التي ستكشف عنها القمة وعن القدرات الاقتصادية المبذولة في هذا الصدد.