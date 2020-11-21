السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 7 أشهر.. 221 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المملكة العربية السعودية، أدنى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا منذ 7 أشهر عند 221 حالة، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

#كورونا.. السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية منذ 7 أشهر عند 221 حالة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW

— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk)

#كورونا.. السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية منذ 7 أشهر عند 221 حالة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 21, 2020

وتترقب الأوساط العالمية افتتاح قمة مجموعة العشرين بخطاب الملك سلمان بعد قليل، ويُنتظر أن تبدأ النقاشات في تمام الرابعة عصرا 4:00 مساء بتوقيت السعودية يتبعها مباشرة فعالية مصاحبة تركز على الاستعداد والجاهزية للأوبئة. وفق سبق.

وتستضيف المملكة العربية السعودية اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة اجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد بالرياض بشكل افتراضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد-19).

وجددت المملكة الترحيب باستضافة أعمال القمة التي تعدّ أهم منتدى اقتصادي دولي يُعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتشكّل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية.

وتبحث القمة ـ تعتبر الحدث الأبرز والأهم على صعيد السياسة والاقتصاد العالمى ـ القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات المرتبطة بوباء كورونا، بهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد وازدهاره.