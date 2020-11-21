شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: يتوجب علينا فى G20 تقديم الدعم للدول النامية بشكل منسق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال افتتاح قمة العشرين إنه يتوجب علينا فى G20 تقديم الدعم للدول النامية بشكل منسق، مؤكدا أنه تم اتخاذ فى مجموعة العشرين تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا، وأضاف أن عام 2020 عاما استثنائيا، مضيفا أن المملكة قدمت الدعم الطارئ للدول النامية بتعليق مدفوعات الدين، وأكد أن المملكة ساهمت فى مجموعة العشرين بـ 21 مليار دولار للتصدي لجائحة كورونا، مؤكدا أن جائحة كورونا تسببت للعالم بخسائر اقتصادية واجتماعية، حسبما ذكرت " واس".

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان: يتوجب علينا فى G20 تقديم الدعم للدول النامية بشكل منسق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.