شكرا لقرائتكم خبر عن في مقطع مؤثر .. متطوعون ينتشلون رجل جرفته السيول شمال ينبع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثق مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، لحظة إنقاذ رجل جرفته السيول شمال ينبع.
وظهر في الفيديو، قيام شباب متطوعون بإنقاذ الرجل، حيث تمكنوا من الوصول إليه بعدما حاصرته السيول وقاموا بفحصه وتبين أن حالته الصحية جيدة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني الرؤية وجريان السيول في بعض المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر في مقطع مؤثر .. متطوعون ينتشلون رجل جرفته السيول شمال ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.