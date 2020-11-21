شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تفرض عقوبات على 25 مسؤول بريطاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرضت روسيا السبت عقوبات على 25 مسؤولاً بريطانياً، رداً على عقوبات فرضتها بريطانيا في يوليو على عدد مماثل من الروس بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.



وقالت الخارجية الروسية في بيان "رداً على الأفعال غير الودية من جانب السلطات البريطانية وبناء على مبدأ المعاملة بالمثل، اتخذ الجانب الروسي قراراً بفرض عقوبات شخصية على 25 ممثلاً لبريطانيا الذين باتوا الآن ممنوعين من دخول الأراضي الروسية".

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