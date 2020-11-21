ماذا بحث بومبيو في زيارته للإمارات وقطر

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وتطرقا في هذا السياق إلى معاهدة السلام التي وقعتها دولة الإمارات وإسرائيل، وأهميتها في بدء مرحلة جديدة للعلاقات والتعاون بين الدول في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى البناء عليها لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.
واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، وزير خارجية الولايات المتحدة، ظهر اليوم.
وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها؛ كما جرى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
وتشمل جولة بومبيو، فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
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