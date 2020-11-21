استعراض جوي سعودي بمناسبة افتتاح قمة العشرين... فيديو

وأدت هذا الاستعراض طائرات من فريق الصقور السعودية من القوات الجوية الملكية السعودية والخطوط الجوية السعودية، وهي الخطوط الحاملة للعلم السعودي.

وشمل ذلك 7 طائرات من الصقور السعودية وثلاث طائرات تابعة للخطوط السعودية وهي من طراز إيرباص (A320) وبوينغ (787-9) وبوينغ (777-300ER) مزينة بشعار رئاسة مجموعة العشرين.

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وتتزامن قمة مجموعة العشرين لهذا العام مع مناسبة هامة للخطوط السعودية وهي الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيسها، وهي أحد أولى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

وتستضيف الرياض، اليوم وغداً، قمة لقادة مجموعة العشرين، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي.

وتسعى القمة لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال.

ويرأس الملك سلمان بن عبد العزيز أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات القمة، التي ستعقد بشكل افتراضي في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بوباء كورونا، وذلك بمشاركة عدد من قادة الدول، ومنظمات دولية وإقليمية.

ويضم جدول أعمال القمة عدداً من القضايا، أهمها: الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.