وأوضح المركز في بيان له أن: "الجماعات الإرهابية قد تستفيد من هذه المقاطع في تنظيم هجمات ضد القوات العسكرية العراقية، وبالتالي ستكون هذه المقاطع سببا في إراقة الدم وخسارة الأرواح"، وفق موقع "dmc-iq".
وأكد مركز الإعلام الرقمي العراقي أنه: " من حق أي مواطن استخدام هذه المنصات طالما لا يتعارض مع القانون وحرية التعبير عن الرأي، لكن تصوير الجندي بزيه الرسمي لمقاطع لثكنات ومواقع عسكرية موضوع آخر ويجب أنتخضع لضوابط أمنية وعسكرية".
من الجدير بالذكر أن فريق مركز الإعلام الرقمي رصد عدة حسابات لمنتسبي الجيش على تطبيق تيك توك وهم ينشرون مقاطع من حياتهم اليومية في داخل ثكناتهم العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الإعلام الرقمي العراقي: تطبيق "تيك توك" يهدد سلامة الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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