ووفقا لوسائل إعلام أردنية، فإن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أكد أنه "على إثر ورود مقطع فيديو للعاملين في إدارة البحث الجنائي ظهر خلاله شخصان يقومان بالاعتداء على أحد عمال الوطن وسلبا هاتفه، حيث جرى تعميم الفيديو على كافة أقسام البحث الجنائي، حيث تبين أنه لم تسجل أية شكوى مماثلة لما ظهر في الفيديو لدى أي منهم".
وأضاف "وبمتابعة التحقيق في الفيديو وبالطرق الفنية تم تحديد مكان تصويره في مدينة الزرقاء، وتحديد هوية عامل الوطن الذي ظهر خلاله وتم على الفور التحرك للمكان ومقابلته حيث أفاد أنه تم الاعتداء عليه في وقت سابق من قبل شخصين لا يعرفهما وأنه لم يتقدم بشكوى حول ذلك.
وأشار إلى أنه "تمكن محققو البحث الجنائي وبوقت قياسي من تحديد هوية الشخصين وإلقاء القبض عليهما، حيث بوشرت التحقيقات لعرضهما على الجهات القضائية المختصة".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض عامل نظافة للإهانة والضرب، بالإضافة إلى سرقة هاتفه النقال من طرف شخصين في أحد شوارع مدينة الزرقاء الأردنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول الفيديو.. القبض على شخصين اعتديا على عامل نظافة في الأردن... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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