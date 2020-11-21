إحباط عملية تهريب أسلحة ومتفجرات عبر الحدود إلى العراق

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وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت الوكالة في بيان، إن "قوات وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الحدود في وزارة الداخلية وبعملتيين منفصلتين على الحدود الفاصلة بين إحدى دول الجوار تمكنت من ضبط (7) صواريخ كاتيوشا و(57) قنبلة هاون وكمية من أصابع الديناميت و(18) مسدس وبندقيتين كلاشينكوف وكميات كبيرة من العتاد داخل سيارة من نوع "بيك أب"، في محاولة فاشلة لعدد من المهربين إدخالها الى البلاد بصورة غير رسمية".

وأضافت أن "ذلك جاء بعد نصب كمين محكم لهم والتصادم معهم بتبادل إطلاق النار من قبل القوات المنفذة للعمليتين مما اضطرهم للفرار وترك السيارة المحملة بالأسلحة المختلفة".

وأشارت إلى أنه "تم رفع المواد المضبوطة بدون حادث يذكر".

يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.