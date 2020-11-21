شكرا لقرائتكم خبر عن «خادم الحرمين» مُغردًا: مسؤوليتنا كانت وستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تظافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم”.

وتابع “خادم الحرمين” بقوله: “كانت مسؤوليتنا – وستظل – المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.

يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، التي ستعقد في الرياض افتراضيًّا، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز