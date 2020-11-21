شكرا لقرائتكم خبر عن «الفالح»: نعمل على تسريع وصول لقاحات كورونا .. والمملكة من أكثر الاقتصادات مرونة في العالم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير الاستثمار أن 2020 كان عاما استثنائيا من حيث حجم التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال المهندس خالد الفالح خلال جلسة نقاش مصاحبة لفعاليات قمة العشرين : إن المجموعة تبحث إنقاذ العالم من آثار الجائحة، مُضيفًا إنالمشاكل الدولية تحتاج إلى تضافر الجهود بتناغم وتعاون حيث إن سلامة الشعوب أمر مهم ورئيسي لمجموعة العشرين، مُشيرًا إلى أن القمةستكشف للجميع القدرات الاقتصادية المبذولة والتي من بينها المبادرة بتعليق 40% من ديون الدول التي تعاني من آثار كورونا.
وعلى الجانب المحلي، ذكر وزير الاستثمار أن المملكة تعمل على تسريع وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على التعامل الجيد مع جائحة كروونا رغم التعثر الاقتصادي.
وصرّح “الفالح” أنالاقتصاد السعودي من أكثر الاقتصادات مرونة في العالم، مُضيفًا أن المملكة ستكون أحد أهم الفائزين بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد .
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