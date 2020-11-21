وأضاف خلال إحاطته الإعلامية بقمة العشرين، والتي جاءت تحت عنوان "التعاون لتوفير الضمانات للمستثمرين العالميين"، أن "القطاع التجاري أصبح مفتوحا بالكامل، وكذلك القطاع الصحي والتعليم، وغيرها من القطاعات التي كانت تشترط شروطا صعبة، باتت مفتوحة بالكامل الآن أمام المستثمرين".
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وأكد خالد بن عبد العزيز الفالح أن "الهيئة تستهدف المستثمرين الأجانب والسعوديين، وكذلك تستهدف تحقيق شراكات بين الطرفين، من أجل فتح الصادرات للبضائع أو الخدمات".
واستطرد: "الحكومة عازمة على إطلاق عدة مناطق اقتصادية خاصة، تكون متميزة، بل الأفضل في العالم، وأعتقد أنها سترى النور قريبا في عام 2021".
يذكر أن قمة مجموعة العشرين للعام الجاري، ستعقد افتراضيا في الرياض اليوم السبت وغدا الأحد الموافق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو الاجتماع الخامس عشر للمجموعة، إذ سيناقش القادة أهم القضايا الدولية مثل انتشار فيروس كورونا، وخطة توفير اللقاحات لباقي الدول، ومكافحة تغير المناخ، وإنعاش الاقتصاد العالمي.
وتضم المجموعة كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الفالح: السعودية فتحت أغلب قطاعاتها أمام الاستثمار الأجنبي... ونسعى لتدشين مناطق اقتصادية خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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