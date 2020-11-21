الملك سلمان يغرد عن حدث "هو الأول من نوعه" على مستوى العالم العربي

وقال الملك سلمان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم.

وأضاف: "كانت مسؤوليتنا – وستظل – المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار".

​وتستضيف الرياض، اليوم وغدا، قمة لقادة مجموعة العشرين، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وتسعى القمة لإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال.

ويرأس الملك سلمان أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات القمة، التي ستعقد بشكل افتراضي في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بوباء كورونا، وذلك بمشاركة عدد من قادة الدول، ومنظمات دولية وإقليمية، ويضم جدول أعمال القمة عددا من القضايا، أهمها: الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.