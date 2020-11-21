شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خالصة في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم السبت، إن المملكة تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خالصة في 2021.

وقال الفالح أيضا في قمة مجموعة العشرين إن رؤية 2030، لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط صارت أكثر رواجا اليوم من أي وقت مضى، وإن البلاد تخرج من جائحة فيروس كورونا باقتصاد قوي وقطاع خاص متين.