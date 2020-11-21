شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خالصة في 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم السبت، إن المملكة تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خالصة في 2021.
وقال الفالح أيضا في قمة مجموعة العشرين إن رؤية 2030، لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط صارت أكثر رواجا اليوم من أي وقت مضى، وإن البلاد تخرج من جائحة فيروس كورونا باقتصاد قوي وقطاع خاص متين.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خالصة في 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.