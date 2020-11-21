إيران تسجل 13 ألف إصابة جديدة بكورونا و431 حالة وفاة خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت إيران نحو 13,000 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و431 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل. وقالت وزارة الصحة الإيرانية، أول أمس الخميس، إن حصيلة الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ارتفعت إلى 43418 إصابة مع تسجيل 476 وفاة جديدة، مضيفة أن مجموع حالات الإصابة بلغ 815117 في هذا البلد الذي يعتبر الأكثر تضررا بالوباء في منطقة الشرق الأوسط.

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