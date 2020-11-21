شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام قوارب لإنقاذ عالقين بسبب السيول فى فلسطين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على فلسطين، مؤخرا، بسيول وفيضانات وتدفقت كميات هائلة من المياه إلى شوارع وطرقات عدة شمالي البلاد، وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقم الإطفاء والإنقاذ خلصت عالقين من جراء الأمطار التي هطلت، الليلة الماضية، واستخدمت قوارب مطاطية في أنحاء مختلفة من البلاد خاصة في منطقة الخضيرة.

وبسبب الفيضانات، عملت الطواقم بشكل طارئ مع 15 حالة بينها تخليص عالقين من داخل سيارة "ترانزيت" دخلت سيول مياه إليهم ولم يبلغ عن إصابات، وفقا لـ"سبوتنيك"، وتجدر الإشارة إلى أن فلسطين تتأثر، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية بادرة مع هطول أمطار خلال ساعات النهار في كافة المناطق، وحذرت الأرصاد الجوية من الفيضانات في المناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.

وفيما يلي توقع بالحالة الجوية لليوم السبت والأيام المقبلة فى فلسطين:

اليوم السبت يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها الطبيعية بنحو 3-4 درجات، و تسود أجواء باردة بشكل كبير في ساعات الصباح، وتهطل الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد على فترات، وتسود اجواء باردة نسبياً في كافة المناطق خلال ساعات النهار، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال، تتحول في ساعات الليل الى جنوبية شرقية.

غد الأحد يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3-4 درجات، و تسود أجواء باردة بشكل كبير في ساعات الصباح، وتهطل الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد على فترات، وتسود اجواء باردة نسبياً في كافة المناطق خلال ساعات النهار، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال، تتحول في ساعات الليل الى جنوبية شرقية.

يوم الإثنين لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الى أدنى بقليل، وتسود أجواء خريفية باردة نسبياً في الجبال ومعتدلة نسبياً في المناطق المنخفضة نهاراً مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء خريفية باردة نسبياً في الجبال ومعتدلة نسبياً في المناطق المنخفضة نهاراً مع طقس مستقر تماماً، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية خفيفة السرعة،