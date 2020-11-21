"سيدة المطر" تثير ضجة في مصر... والحكومة تتحرك

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، بصورة السيدة نعمات، التي وصفها البعض بـ"سيدة المطر"، وهي تجلس على الرصيف وتضع أمامها "دلو" لتبيع "الترمس"، في ظل الأجواء الممطرة بأحد شوارع العاصمة المصرية، تعاطف رواد مواقع التواصل، مما دفعهم لنشر صورتها بشكل كبير.

ووجهت الوزيرة المصرية، "بالتنسيق مع محافظة الجيزة، لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد لأسرة "سيدة المطر"، وتقديم مساعدات عاجلة لها ولأسرتها، لمواجهة أعباء المعيشة"، كما عرض فريق "أطفال وكبار بلا مأوى" على "بائعة الترمس"، السكن في إحدى دور الإيواء، لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها، من خلال إدارة الحالة بالبرنامج، ولكنها رفضت، وطلبت مكانا للإقامة بدلا من الحجرة التي تمكث بها، بالإضافة إلى مشروع أو معاش، مع توفير الأدوية التي تحصل عليها.

وأشار فريق "أطفال وكبار بلا مأوى"، إلى أن "سيدة المطر" تبلغ من العمر 63 عاما، وهي تعيش مع زوجها في القاهرة منذ 25 سنة، مؤكدين أن الأسرة "تعاني من ظروف سيئة"، وذلك "ما دفعها لبيع الترمس بشوارع القاهرة، لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء".