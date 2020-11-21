شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تلقى القبض على قيادى فى "داعش" جنوب العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية القبض على أحد قياديي تنظيم "داعش" جنوب العاصمة بغداد، وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم السبت أن "مفارز وكالة الاستخبارات - متمثلة بمديرية استخبارات بغداد - تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية". وأوضحت أنه بعد إلقاء القبض عليه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشتراكه في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

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