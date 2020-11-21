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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاح «سبوتنيك V».. الصحة الروسية تبشر بنتائج واعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت مديرة قسم الرعاية الطبية والتوليد لدى وزارة الصحة الروسية، إلينا بايبارينا، إن تجارب مرحلة ما بعد تسجيل لقاح (سبوتنيك V) الروسي تظهر كفاءته العالية.
وأضافت بايبارينا- الجمعة- بحسب وكالة الأنباء المصرية أن المرحلة الثالثة الجارية الآن تظهر أن اللقاح له تأثير كبير للغاية في مجال الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت تلقيها طلبا لتسجيل لقاح (سبوتنيك V) المضاد لفيروس كورونا، الذي طوره مركز (غامالايا) الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.
وأصبح (سبوتنيك V)، الذي اعتمدته وزارة الصحة الروسية، في أغسطس الماضي، أول لقاح على مستوى العالم تصل نسبة نجاح تأثيره إلى 92 في المئة، حيث انطلق في روسيا مؤخرا تلقيح الكوادر الطبية به، على أن تبدأ حملة تطعيم جماعي على مستوى البلاد في غضون أسبوعين، حسب المعلومات الأولية.
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