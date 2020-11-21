ولي عهد دبي يتحدث عن مستوى الإقبال على "تحدي دبي للدراجات الهوائية"... فيديو

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، في مقدمة التحدي حيث تقدم على أكثر من 20 ألف مشارك في تحدي دبي للدراجات الهوائية مع انطلاقة الحدث المقام ضمن فعاليات "تحدي دبي للياقة 2020" وذلك للمرة الأولى.

وتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح بطول 14 كيلومترا لراكبي الدراجات الهوائية، وسط أجواء الفرحة والحماس، ولأول مرة تم تخصيص شارع الشيخ زايد بالاتجاهين لراكبي الدراجات الهوائية. وفقا للمكتب الإعلامي لدبي.

وأعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بمستوى الإقبال على التحدي حيث قال:

" مستوى الإقبال يعكس درجة عالية من وعي المجتمع بقيمة الرياضة، وأهمية ممارستها، ويبرز إدراك أفراده أن الرياضة مطلب مهم من متطلبات الحياة الصحية ولا يمكن اعتبارها شكلا من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها".

وأكد الشيخ حمدان بن محمد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن:

"أكثر من 20 ألفا شاركوا في تحدي دبي للدراجات الهوائية، وقال الشيخ حمدان: "شكرا لكل فرد منكم على الروح الإيجابية، هذه هي دبي النابضة بالحياة والحيوية والنشاط لا تعرف سوى روح التحدي والنظر للمستقبل".