وقال الدكتور تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النهار، إن "الخبرة السابقة في التوعية ساهم كثيرا في التعامل مع مصابين كورونا"، مؤكدا أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا منتشرة الآن.
وأضاف أن "من 20 إلى 25% من الحالات المصابة تحتاج إلى دخول المستشفيات"، لافتا إلى أنه لابد أن نكون حذرين جدا في التعامل مع كورونا القاتل.
وتابع مستشار الرئيس المصري، أن "من الممكن أن يكون هناك مصابا بالفيروس وليس عليه أي أعراض يعدى الكثير من المواطنين، ولابد من التشديد على ارتداء الكمامة في كافة الأماكن العامة"، مؤكدا أن "هناك خلط وتشابه بين الأنفلونزا الموسمية وبين فيروس كورونا"، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع تطورات فيروس كورونا بالدولة لحظة بلحظة.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة، مقابل 342 إصابة و13 وفاة الخميس. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و6521 حالة وفاة".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار السيسي يتحدث عن انتشار "سلالة جديدة من فيروس كورونا" في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.