مستشار السيسي يتحدث عن انتشار "سلالة جديدة من فيروس كورونا" في مصر

وقال الدكتور تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النهار، إن "الخبرة السابقة في التوعية ساهم كثيرا في التعامل مع مصابين كورونا"، مؤكدا أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا منتشرة الآن.

وأضاف أن "من 20 إلى 25% من الحالات المصابة تحتاج إلى دخول المستشفيات"، لافتا إلى أنه لابد أن نكون حذرين جدا في التعامل مع كورونا القاتل.

وتابع مستشار الرئيس المصري، أن "من الممكن أن يكون هناك مصابا بالفيروس وليس عليه أي أعراض يعدى الكثير من المواطنين، ولابد من التشديد على ارتداء الكمامة في كافة الأماكن العامة"، مؤكدا أن "هناك خلط وتشابه بين الأنفلونزا الموسمية وبين فيروس كورونا"، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع تطورات فيروس كورونا بالدولة لحظة بلحظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة، مقابل 342 إصابة و13 وفاة الخميس. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و6521 حالة وفاة".