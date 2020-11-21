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وأضافت، أن "معلومات وصلتها تفيد بأن الذين سقطوا في حادث هم من الفارين من السجن أيضا"، مؤكدة أن "عملية الفرار من سجن بعبدا حصلت فجر اليوم والقوى الأمنية تلاحقهم".
من جانبها، ذكرت قناة "إم تي في"، أن "5 من بين المساجين الفارين قتلوا جراء حادث سير"، وقالت إن قوى الأمن تطوق المنطقة، بالإضافة إلى محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له، علما أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف بعضهم".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: فرار العشرات من سجن بعبدا في لبنان ومقتل 5 منهم بحادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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