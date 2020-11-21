شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة تضرب المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ، حسبما ذكرت "واس"، وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت أمطارا متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية ، و تستمر حتى الساعة التاسعة صباحا.