مصر... بدء منع دخول محطات المترو دون كمامات وتفعيل غرامة الـ4 آلاف جنيه

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" أن الإذاعات الداخلية بمحطات مترو أنفاق القاهرة قالت إنها ستطبق غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامة، مناشدة الركاب الالتزام بالقرار حفاظا على سلامتهم.

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وشددت شركة المترو على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف بشكل فورى أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

في سياق متصل، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دكتور خالد عبد الغفار، تفاصيل "اللقاح المصري" لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضح الوزير المصري في تصريحات تلفزيونية، أن مصر بدأت فعليا في إنتاج اللقاح الخاص بها ضد كورونا، وتابع بقوله "لكن اللقاح المصري حاليا تجاوز مرحلة التجارب قبل الإكلينيكية والسريرية".

وأكمل عبد الغفار بقوله "العام المقبل سيشهد الانتهاء من كل مراحل اللقاح المصري ضد كورونا".