شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية واستقرار حالة الجو بالكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، فمن المتوقع أن تسقط أمطار زعدية على مناطق متفرقة بالمملكة العربية السعودية ، فيما يكون الطقس غائم جزئيا فى الامارات ، ومستقر فى البحرين والكويت. السعودية السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية تمتد إلى شمال المنطقة الشرقية حيث يتوقع أن تصل إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال شرق المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على شمال المملكة خلال الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزئيين الأوسط و الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً. وأوضح المركز -في بيانه اليومي - ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 16:30 والمد الثاني عند الساعة 07:58 و الجزر الأول عند الساعة 10:17 والجزر الثاني عند الساعة 00:07 ..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:26 و المد الثاني عند الساعة 03:11 و الجزر الاول عند الساعة 08:38 والجزر الثاني عند الساعة 20:09.

الاماراتالبحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً بوجه عام.

الرياح: جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة احياناً عند المساء ولكنها متقلبة الاتجاه في البداية.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 اقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية .

الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 30%.

شروق الشمس في 06:00 وغروبها في 04:46 .

درجات الحرارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : الكويت 16 م ، الرياض 18 م ، أبو ظبي 21 م ، مسقط 21 م .

الكويت

أفادت إدارة الارصاد الجوية الكويتية أن طقس اليوم سيكون مستقر وغائم نهارا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 22 - 60 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلًا

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .