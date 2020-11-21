رئيس حكومة لبنان:جدار الفساد سميك ومرتفع وسنبقى نحاول حتى نهدمه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، أن حكومته مستمره فى الإصلاح لتحقيق آمال اللبنانيين رغم ما تواجهه من "جدار الفسد السميك".
وغرد دياب عبر حسابه على"تويتر": "جدار الفساد سميك جدا ومرتفع جدا أمام الاصلاح. سنبقى نحاول حتى نهدم هذا الجدار الذي يصادر آمال اللبنانيين بدولة تنتصر على الفساد. نحن نعلم أن منظومة الفساد لن تستسلم بسهولة".
وتابع " نعلم أن هذه المنظومة ستقاتل بشراسة لحماية نفسها. لكنني على يقين أن هذه المنظومة ستسقط في النهاية. اليوم أحبطوا التدقيق الجنائي. ربح الفساد جولة جديدة. لن نستسلم لليأس. لا بد أن تنتصر إرادة اللبنانيين".
حسان دياب
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