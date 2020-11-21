وقام السفير الإيراني في موسكو أمس الجمعة بزيارة للسفارة السورية حيث قدم إكليلا من الزهور ووقع على سجل التعازي برحيل وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وتقدم بالمواساة للحكومة والشعب السوري بالمناسبة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
© Sputnik . Sergei Mamontov
والتقى السفير الإيراني خلال الزيارة السفير السوري في موسكو رياض حداد، مؤكدا دور المعلم في تطوير العلاقات الايرانية السورية ودعم محور المقاومة.
من جانبه، أكد السفير السوري في موسكو بأن بلاده حكومة وشعبا لن تنسى أبدا ما قدمته الجمهورية الإسلامية الايرانية من دعم لها.
يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم وافته المنية فجر يوم الاثنين من الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 79 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الإيراني في موسكو يؤكد: وليد المعلم ساهم في دعم محور المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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