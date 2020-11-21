عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طائرات مسيرة لتوصيل فحوصات كورونا إلى المنزل

السبت 21 نوفمبر 2020

الخليج 365

أطلقت سلسلة متاجر "وولمارت" خدمة فريدة تتمثل في توصيل أدوات فحص فيروس كورونا إلى المنازل باستخدام طائرات من دون طيار.



وتعاونت "وولمارت" مع مركز فحوصات "كويست" لتنفيذ التجربة التي بدأت من مدينة "إل باسو" في ولاية تكساس الأمريكية، وفقاً لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وستجري عمليات توصيل عدة فحص كورونا إلى المنازل التي تقيم فيها عائلات، ضمن محيط 2.4 كيلومتر من مركز التوصيل، وهو موقع "وولمارت" الرئيسي في "إل باسو".

بدوره، قال عمدة المدينة دي مارجو، في مؤتمر صحفي: "عملية التوصيل إلى المنازل عبر الدرون ستساعد المواطنين على محاربة فيروس كورونا من داخل منازلهم".

وأضاف: "هناك طريق طويل أمامنا لمحاربة الفيروس، لكن بدعم شركائنا في (وولمارت) و(كويست) وعاملي الرعاية الطبية سنستطيع فعل ذلك".

ومن المفترض أن تنزل الطائرات أدوات الفحص في الباحة الأمامية للمنازل، على أن تعيدها العائلات إلى "وولمارت" لتحليل الفحوصات وكشف النتائج.

وتندرج ولاية تكساس ضمن المناطق الأكثر تضرراً بوباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد نيويورك من حيث عدد وفيات "كوفيد- 19"، مسجلة حتى الآن أكثر من 20 ألف حالة وفاة.