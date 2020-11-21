عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طبيب ألماني ينفذ القتل الرحيم بمريضين مصابين بكورونا

السبت 21 نوفمبر 2020

الخليج 365

فتحت الشرطة الألمانية، تحقيقًا بجريمة قتل نفذها طبيب كبير في مدينة إسن غرب البلاد بحق اثنين من مرضى فيروس كورونا كانت حالتهما حرجة.



وذكرت شرطة المدينة، الجمعة، أن الطبيب (44 عامًا) يعمل في مستشفى إسن الجامعي منذ فبراير، ويشتبه بقيامه بقتل رجلين يبلغان من العمر 47 و50 عامًا كانا في العناية المركزة بعد تدهور حالتهما بسبب المرض.

وأضافت أن الطبيب اعتقل، يوم الأربعاء، واعترف بإحدى عمليتي القتل، وقال إنه أراد أن يريح المريض وأسرته من مزيد من المعاناة.

وذكرت صحيفة ”بيلد“ اليومية، أن الطبيب أبلغ أسرتي المريضين قبل قتلهما بطريقة الحقن.

ويمكن للمرضى الذين تتأخر حالتهم الصحية طلب المساعدة بإنهاء حياتهم (القتل الرحيم) في ألمانيا بموجب قرار محكمة صدر، العام الماضي، لكن لم يتضح إن كان ذلك قد حدث مع الطبيب المعني بالتحقيق.

وقال المستشفى، إنه أوقف الطبيب عن العمل، وإنه يساعد الشرطة في التحقيق.