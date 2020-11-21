عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن تفاصيل أول هاتف ذكي في العالم مضاد للبكتيريا

السبت 21 نوفمبر 2020

الخليج 365

صممت شركة Bullitt للهواتف المحمولة والإلكترونيات أول هاتف مضاد للبكتيريا في العالم يوقف انتشار الجراثيم بنسبة 99.9% في 24 ساعة.



يُطلق على الهاتف اسم Cat S42 وهو مصمم ليكون متينًا ومتعدد الاستخدامات، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

يمكن شراء الجهاز حاليًا بسعر 229 جنيهًا إسترلينيًا، إلا أن الإصدارات المجهزة بتقنية Biomaster المضادة للميكروبات لن تكون متاحة حتى أوائل عام 2021.

وتأمل الشركة الدولية في تضمين ميزة ”مضادات الميكروبات“ إلى الهواتف الأخرى في وقت لاحق من العام المقبل.

ويستخدم الهاتف أيونات الفضة الموجودة في مكونات الهاتف أثناء عملية التصنيع؛ لتقليل انتشار الميكروبات بنسبة 99.9%.

وقالت شركة Bullitt إن التقنية تقوم بمنع الميكروبات من التكاثر، لذا تتضاءل أعدادها بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن تقنية Biomaster المضادة للميكروبات تقلل من عدد البكتيريا بنسبة 80% في غضون 15 دقيقة و 99.9% في غضون 24 ساعة.

ويعتبر الجهاز مقاوما للماء تمامًا، ويمكن غسله بانتظام بالصابون والماء والمطهرات وحتى المبيضات للحفاظ على نظافته، وفقًا للشركة.

وبالنسبة لمواصفات Cat S42، فهو يملك بطارية بسعة 4200 مللي أمبير وهو مقاوم للماء / الغبار (IP68 ، IP 69)، كما تم اختبار السقوط إلى 1.8 متر على الفولاذ ويمتلك زجاج Corning Gorilla 5.

ويمتلك أيضًا شاشة مقاس 5.5 بوصة عالية الدقة تعمل باللمس عند استخدامها بأصابع مبللة أو عند ارتداء القفازات.

كما يمتلك الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بحجم 32 غيغابايت، ومعالج Mediatek Helio A20 MT 6761D .

ويأتي الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل.