الملك سلمان يتحدث مع الرئيس أردوغان بشأن قمة العشرين

وقالت قناة السعودية، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على "تويتر": خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًا برئيس جمهورية تركيا، جرى خلال الاتصال تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدا وبعد غد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين".

ويذكر أن قمة مجموعة العشرين للعام الجاري، ستعقد افتراضيا في الرياض غدا وبعد غد، وهو الاجتماع الخامس عشر للمجموعة، إذ سيناقش القادة أهم القضايا الدولية مثل انتشار فيروس كورونا، وخطة توفير اللقاحات لباقي الدول، ومكافحة تغير المناخ، وإنعاش الاقتصاد العالمي.

وتضم المجموعة كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.