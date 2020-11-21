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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن مواصفات وتصميم هاتف إل جي القادم LG Stylo 7 صور
السبت 21 نوفمبر 2020
الخليج 365
كشفت شركة ”إل جي“ الكورية النقاب عن هاتف LG Stylo 7 بشاشة مقاس 6.8 بوصة، بعد 6 أشهر من طرح الهاتف الذكي Stylo 6 المزود بقلم إلكتروني.
ويظهر هاتف LG Stylo 7 في الصور المسربة بتصميم مميز مع أربع كاميرات خلفية وقلم sylus.
يتميز الجزء الخلفي من الجهاز بتصميم مثير مع فتحات للكاميرات الأربع وغطاء القلم، ويحتوي الجزء السفلي على مقبس سماعة رأس بجوار منفذ USB-C وفتحة للسماعات وغطاء للقلم، فضلًا عن قارئ بصمات الأصابع في الجانب الذي يعمل كزر للطاقة أيضًا.
وبالرغم من ذلك، لا يوجد أي معلومات عن المعالج الذي يقوم بتشغيل الجهاز وسعة البطارية، إلا أنه بالتأكيد سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل عن جهاز Stylo 7 قريبًا.
يذكر أن إل جي طرحت هاتف Stylo 6 للبيع في مايو الماضي بسعر 179.99 دولار أمريكي.
يحتوي الجهاز على شاشة مقاس 6.8 بوصة، بدقة FHD +، مع كاميرا ثلاثية بتصميم أفقي، كما يأتي Stylo 6 بمعالج من نوع MediaTek Helio P35 مع بطارية بقوة 4000 ميللي أمبير في الساعة.
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