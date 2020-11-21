عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هولندا تحظر بيع السجائر في متاجر السلع

السبت 21 نوفمبر 2020

الخليج 365

قالت الحكومة الهولندية، الجمعة، إنها ستحظر بيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى في متاجر السلع الاستهلاكية اعتبارا من عام 2024.



وأوضحت الحكومة أنها تستهدف من القرار حث المزيد من الناس على الإقلاع عن التدخين.

ومع فرض حظر على ماكينات بيع السجائر اعتبارا من 2022 وإضافة حظر بيعها في المتاجر قالت الحكومة إن ذلك سيقضي على 11 ألف نقطة بيع للتبغ من أصل 16 ألفا متاحة حاليا في البلاد.

ويشكل بيع السجائر داخل متاجر السلع الاستهلاكية حاليا نحو 55% من مبيعات التبغ في هولندا.

وحظرت السلطات في هولندا منذ عام 2008 التدخين في الحانات والمطاعم كما أزالت مناطق مخصصة للتدخين في محطات القطارات هذا العام على أن تحذو البنايات التي تضم مكاتب العمل والشركات حذوها بحلول عام 2022.