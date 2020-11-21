شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى والرئيس الموريتاني يتطلعان لتعميق التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب ملك المغرب محمد السادس ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني عن ارتياحهما الكبير للتطور المتسارع الذي تشهده مسيرة التعاون الثنائي، وعن رغبتهما الكبيرة في تعزيزها والرقي بها، بما يسمح بتعميق هذا التعاون بين البلدين الجارين وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته.



وذكر الديون الملكي المغربي- في بيان، اليوم- أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين تم خلاله استعراض آخر التطورات على الساحة الإقليمية.



وأضاف الديوان أن العاهل المغربى أعرب عن استعداده للقيام بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، ووجه الدعوة للرئيس الموريتانى لزيارة المملكة المغربية.