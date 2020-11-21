اجمالى إصابات تونس بفيروس كورونا تقفز إلى أكثر من 86 ألف والوفيات 2684

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس 1270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و73 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب وكالة الأنباء السعودية . وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالى حالات الإصابات بالفيروس بلغ 86 ألفًا و 265 إصابة ، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات ألفين و 684 وفاة.

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