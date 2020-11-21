شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل ٢٣١ اصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 وفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٢٣١ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ٦ وفيات، فيما تم شفاء ١٢ حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢٠٣ إصابات في الخرطوم، وباقي الحالات في ٦ ولايات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٥ ألفا و ٥٣٠ حالة، بينها ١١٨٥ وفاة، و ٩٦٨٢ شخصا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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