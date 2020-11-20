شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تلزم أصحاب المنشآت بتقديم «سند لأمر» لتقسيط مستحقاتهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

ألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعض أصحاب المنشآت بتقديم (سند لأمر) المصنف كورقة تجارية غير معلق على شرط .

وأوضحت التأمينات بحسب “عكاظ”، أن هذا الإجراء يأتي لضمان التزام صاحب المنشأة بسداد كامل المستحقات التي عليه إلى المؤسسة، وذلك في حال قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتقسيط المبالغ المستحقة لها من قبل صاحب العمل على أقساط دورية للمدة التي يحددها المحافظ.

وأضافت التأمينات أنها ستقوم بتخيير المنشآت بتأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها، مع كف يد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة، أو تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة.

وأكدت على أهمية أن يكون الضمان غير معلق على شرط، ويسري مفعوله طوال مدة تقسيط المستحقات، أو تقديم سند لأمر، مع السماح لمحافظ المؤسسة باستثناء المنشآت من شرط تقديم الضمانات.