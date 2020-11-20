شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة على ينبع النخل بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر هطول أمطار غزيرة على ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة

تجدر الإشارة إلى أن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة وجه باتخاذ الإجراءات والتدابير كافة، التي تكفل الحد من المخاطر التي قد تنشأ عن الحالات المطرية، وتفعيل الخُطط المُعدة من قِبل الجهات المعنية للتعامل مع مختلف الظروف المصاحبة لهطول الأمطار وجريان السيول بمحافظات وقرى المنطقة.

كما وجه المحافظات التي ستشملها الحالات المطرية بعقد اجتماعات للجنة الفرعية للدفاع المدني بشكل فوري، والوقوف على جاهزيّة جميع القطاعات ذات الصلة بما يكفل تنفيذ الخطط المعتمدة وفقاً للتوجيه، إلى جانب توعية المواطنين وإشعارهم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.