شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التركي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وتم خلال الاتصال، تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدا وبعد غد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.