القوات العراقية تقتحم بؤرة قناصة "داعش" شمالي البلاد

وأوضح الخفاجي، أن قيادة العمليات المشتركة كلفت القوات الخاصة العراقية فقط، والجهد الهندسي التابع لوزارة الدفاع، باقتحام جزيرة "أم جريش" الواقعة في نهر دجلة قرب مدينة سامراء "جنوب شرقي صلاح الدين شمال بغداد".

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ولفت إلى أن جزيرة أم جريش منطقة يستخدمها الإرهابيون للقنص والانطلاق منها في عمليات تستهدف مناطق منها منطقة مكيشيفة "40 كم جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين".

وأضاف الخفاجي قائلا: إن التكليف بالاقتحام لتدمير مضافات وأنفاق عصابات "داعش" الإرهابية، في الجزيرة وتجريفها وقطع الأشجار، وبالتالي قطع التهديد الذي كان يؤذينا".

ونفذت القوات العراقية، بمشاركة طيران التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عملية نوعية استهدفت تجمعا للإرهابيين في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.