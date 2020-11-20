مصر توجه رسالة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

وبحسب بيان مقتضب للخارجية المصرية عبر "فيسبوك"، جرى خلال اللقاء استعراض سُبل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، بما يُعيد لليمن أمنه واستقراره. وأكد السفير المصري موقف مصر الثابت الداعم لليمن ولتنفيذ اتفاق الرياض، وترحيبها بالتعاون مع الحكومة اليمنية الجديدة في مختلف المجالات بمجرد تشكيلها. وينص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة يمنية مشتركة يندمج فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، وتوحيد الجهود تحت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي تقوده السعودية . ومع ذلك، تعطلت محاولات تنفيذ الاتفاق أكثر من مرة، وأعلن المجلس الجنوبي تعليق مشاركته، قبل أن تتجدد الاشتباكات بين الحكومة اليمنية وقوات المجلس، والتي يخشى محللون أنها قد تنسف جهود السلام والاتفاق كليا.

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