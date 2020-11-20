الإمارات تتحدث عن الدور المركزي للرياض في المنطقة

وغرد قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قمة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة تؤكد الدور المركزي للرياض في المنطقة، موقع طالما ارتبط بالاستقرار والازدهار والحرص على المصالح الخليجية والعربية والإسلامية".

وأضاف: "من الإمارات كل التمنيات المخلصة لنجاح قمة الرياض لأجل العالم والإنسانية".

​وتعقد قمة مجموعة العشرين برعاية المملكة العربية السعودية عبر الفيديو في 21- 22 نوفمبر/ تشرين الثاتي الجاري.

وأعلنت الرياض، في وقت سابق، استضافة قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020، للمرة الأولى على مستوى الدول العربية.

وتضم المجموعة كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.

وتتجه أنظار العالم إلى قمة قادة دول مجموعة العشرين، خاصة فيما يتعلق بالقرارات التي قد تصدر عنها.