عبير موسي: الإخوان في تونس لا يريدون دولة مؤسسات

وأشارت موسي لقناة "العربية" إلى أن "الإخوان وضعوا منظومة سياسية مغلقة في تونس"، وأكدت أنه "لن نخضع للأمر الواقع الذي فرضه الإخوان في تونس".

كما شنت رئيسة "كتلة الدستوري الحر" التونسي في تصريحاتها، اليوم الجمعة، هجوما على الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، لافتة إلى أن "سبق له وأن أفتى بالقتل والدمار".

وأردفت أن تونس تواجه عنفا سياسيا بشكل يومي.

وشددت على أنه "لا إصلاحات في تونس دون قطع العلاقة مع الإخوان، ولا فائدة من الحوار مع الجهات التي دمرت الدولة التونسية".

وصرحت عبير موسي لـ"العربية" أن "القضاء في تونس ليس بصحة جيدة، ولا مجال للمحاصصة الحزبية في الحكومة".

​قالت عبير موسي، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إن تونس اليوم تواجه انهيارا اقتصاديا، مقابل تخبط الحكومة الجديدة في ما يخص الوضعين، الصحي والاجتماعي.

نقلت قناة "نسمة" عن موسي خلال مداخلتها في الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة، اليوم، تشديدها على ضرورة تقييم سياسات الدولة في مجال مجابهة انتشار جائحة كورونا المستجد.

وأكدت أن تلك التقييمات تتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة لحماية الإطار الطبي وشبه الطبي والإجراءات المتخذة بالشراكة بين القطاعين، العام والخاص، بشأن توفير أسرة الإنعاش والتحاليل.

ودعت رئيسة "كتلة الدستوري الحر" التونسي إلى ضرورة كشف الاستراتيجية الجديدة للدولة لوقف نزيف الدمار الاقتصادي ومجابهة أزمة "كورونا".