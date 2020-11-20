شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر باليمن يبحث مع رئيس المجلس الانتقالي تطورات الأزمة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث سفير مصر غير المُقيم لدى الجمهورية اليمنية السفير أحمد فاروق مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، تطورات الأزمة اليمنية وجهود تنفيذ اتفاق الرياض.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، سُبل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يُعيد لليمن أمنه واستقراره.

من جهته، أكد السفير المصري، خلال اللقاء، موقف مصر الثابت الداعم لليمن ولتنفيذ اتفاق الرياض، وترحيبها بالتعاون مع الحكومة اليمنية الجديدة في مختلف المجالات بمجرد تشكيلها.

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